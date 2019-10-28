فنانة عراقية شهيرة تتعرض للإصابة والاختناق بالغاز في تظاهرات العراق

شهدت تظاهرات ساحة التحرير في وسط بغداد يوم الجمعة الماضية تعرض الفنانة العراقية الشهيرة ” آسيا كمال ” إلى حالة إختناق بعد استنشاقها الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المظاهرات مما أدى إلى سقوطها على الأرض .
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة آسيا وهي تفترش الأرض وفي حالة إغماء وتجمع حولها بعض المتظاهرين لإنقاذها .
وتفاعل على الصورة عددا كبيرا من محبي الفنانة العراقية آسيا والنشطاء والذين قاموا بنشر صورتها متضامنين معها ومتمنيين لها السلامة ودوام الصحة .
وخرج المخرج العراقي ” فراس السراي ” أيضا معلنا تضامنه معها حيث نشر صورتها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” وقال : ” الفنانة القديرة آسيا كمال مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين تعرضوا للاختناق جراء الغازات المسببة للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق ” .
الفنانه القديره اسيا كمال مع مجموعه من الفنانين والإعلاميين تتعرض للاختناق من جراء الغازات المسببه للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق pic.twitter.com/bLRfGlSSqS
— Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 25, 2019