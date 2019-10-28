الصفحة الرئيسية فن فنانة عراقية شهيرة تتعرض للإصابة والاختناق بالغاز في تظاهرات العراق

فنانة عراقية شهيرة تتعرض للإصابة والاختناق بالغاز في تظاهرات العراق

بواسطة -
0 69

شهدت تظاهرات ساحة التحرير في وسط بغداد يوم الجمعة الماضية تعرض الفنانة العراقية الشهيرة ” آسيا كمال ” إلى حالة إختناق بعد استنشاقها الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المظاهرات مما أدى إلى سقوطها على الأرض .

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة آسيا وهي تفترش الأرض وفي حالة إغماء وتجمع حولها بعض المتظاهرين لإنقاذها .

وتفاعل على الصورة عددا كبيرا من محبي الفنانة العراقية آسيا والنشطاء والذين قاموا بنشر صورتها متضامنين معها ومتمنيين لها السلامة ودوام الصحة .

وخرج المخرج العراقي ” فراس السراي ” أيضا معلنا تضامنه معها حيث نشر صورتها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” وقال : ” ‏الفنانة القديرة آسيا كمال مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين تعرضوا للاختناق جراء الغازات المسببة للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.