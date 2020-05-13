نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن ترشحها من قبل ” تي سي كاندلر ” التي تهتم بإختيار أفضل من 100 وجه في العالم منذ الثمانينات لدخول القائمة عن عام 2020 .

وتتضمنت التغريدة صورة للإعلان الذي وضع على الصفحة الخاصة بالجهة المعنية .

وعبرت هنا الزاهد عن سعادتها بهذا الإنجاز فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” شكرا لترشيحي في أجمل 100 وجه في العالم ” .

يذكر أنه من المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر هذا العام بعد دراسة كاملة لكل المرشحين .. وجاء من بينهم من نجمات الوطن العربي أيضا كلا من الفنانتين اللبنانتين نانسي عجرم وهيفاء وهبي والفنانة المصرية ياسمين صبرى .