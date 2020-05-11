انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس مقطع فيديو للفنانة البحرينية ” أميرة محمد ” تعلن من خلاله عن تفكيرها في اعتزال الفن والتمثيل .

وذلك بسبب وضع إسمها في مرتبة متأخرة على شارة مسلسلي ” كسرة ظهر ” و ” ضرب الرمل ” وأنها تعرضت للظلم بهذا الأمر .

وأشارت أميرة محمد إلى إنها اعتادت في كافة أعمالها على ترك موضوع الشارة لمخرج العمل إلا أنها فوجئت هذه المرة بوضع إسمها في مرتبة لا تليق بها .

فقالت : ” منذ بداية رمضان لم أكن راضية عن العملين علما أن المشاهدين لا ينتبهون غالبا لما يعرض في مقدمة العرض ” .

وتحدثت عن تجربتها الفنية التي استمرت لأكثر من 25 عاما ورصيدها من الأعمال التي تبلغ حوالي 70 مسلسل وأكثر من 100 مسرحية كوميدية .. وأن مخرج العمل لم يقدر ذلك وقام بوضع إسم ممثلة ما عمر تجربتها الفنية قصير جدا قبلها .

وهو ما أشعرها بالظلم وعدم الإنصاف وأن حقها الأدبي ضائع في الأعمال الدرامية .. مؤكدة على إنها كانت تتعامل مع هذا الأمر من قبل بنفس مرنة متوقعة أن يتغير ولكن مع استمرار ذلك تفكر في الاعتزال .