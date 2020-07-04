انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية ” آمنة الكندري ” أعنلت من خلاله عن قرارها بالتبرع بأعضاها بعد وفاتها .

وأكدت آمنة الكندري على ما تقوله في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” من خلال بطاقة لإثبات ذلك .

كما طالبت من الجميع اتخاذ هذا القرار وشجعت الأشخاص الذين يرغبون في ذلك بالإقدام على تلك الخطوة وعدم التردد .

فقالت : ” أعلن رسميا التبرع بأعضائي بعد وفاتي وهذه البطاقة توثق أنني إذا يوم من الأيام توفيت تقول لدي عضوية أنني أتبرع بأعضائي بعد وفاتي .. ممكن في ناس ما تحب هذه الشغلة والتبرع بأعضائهم أنا أشجعهم ” .

وتابعت آمنة الكندري : ” هذه البطاقة نزلتها للتوثيق وأنا ما حبيت أتكلم بالموضوع بس هذه البطاقة أمانة ممكن في غيركم يكون محتاج الأعضاء ويكون في شيء منكم يكون عايش داخلكم ” .