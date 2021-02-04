كشفت الفنانة الكويتية ” عبير أحمد ” عن إصابتها بمرض مزمن نادر يسمى بمرض الوهن العضلي خلال حلولها ضيفة في برنامج ” ع السيف ” المذاع على قناة Atv .

وأشارت عبير أحمد إلى أنها علمت بإصابتها بهذا المرض في ليلة عيد الفطر الماضي .. ولم ترغب في الإعلان عن ذلك حتى لا يشمت بها بعض المتابعين كما أنها لا تحب أن تعيش دور الضحية .

وتابعت : ” ما كان عندي استعداد إني أقول للناس واشتكيلهم وأنا أمري بإيد رب العالمين يعني أنا أشتكي لرب العالمين أفضل .. وأنا كان كل همي إني أتابع مع الدكاترة وأسمع كلامهم ” .

وعن نشر بعض المشاهير لأخبار مرضهم قالت : ” ممكن اعتبرها نوع من التجارة ليش استعطف الناس وأبين قدامهم إني ضعيفة .. أنا شايفة إنه هذا المرض ابتلاء وهدية من رب العالمين ” .

وأضافت عبير أحمد متحدثة عن أعراض مرضها : ” الرؤية مو واضحة وهو مرض متعلق بالأعصاب والنطق كان جدا صعب والبلع كنت أعيش على السوائل وبنت كانت تساعدني على القيام والقعود وارتداء الملابس ” .