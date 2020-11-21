عبرت الفنانة اللبنانية اليسا عن سعادتها بتواجدها ضمن قائمة اكثر الشخصيات تأثيرا على موقع تويتر خاصة وانها الفنانة العربية الوحيدة الموجودة ضمن الخمسين شخصية الموجودين في هذه القائمة.

فقد غردت اليسا عبر حسابها على تويتر كاتبة: “فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيرا”.

وقد احتلت اليسا المركز الـ 45 في هذه القائمة، حسب موقع Brandwatch.com, الى جانب شخصيات عالمية في مجالات السياسة والاقتصاد والفن.

فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيراhttps://t.co/yoiZPRQcJl — Elissa (@elissakh) November 20, 2020

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي اليسا مع تغريدتها حيث حرص الكثيرين على تهنئتها مؤكدين على تفقوها في مجال السوشيال ميديا على باقي الفنانات.

اليوم في ناس بدهن بيدققو بي الحسبه كثير منيح ، — Siraj elissian (@HoussienSiraj) November 20, 2020

كما اعادت هذه التغريدة تذكير البعض بالخلاف الذي دار بين اليسا ومواطنتها الفنانة نانسي عجرم منذ ايام حول من منهما يحتل المركز الاول لتغرد احداهن متسائلة: “نانسي عجرم بأي مرتبة؟” وتجيبها اخرى:”بس تخلص حسابات عال calculator منكتشف”.

بس تخلص حسابات عال calculator منكتشف



Ya alla i love nancy @NancyAjram — Dina (@dandan_u12) November 20, 2020