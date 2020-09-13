أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، مساء السبت، إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت فخرية، صورة لها عبر صفحتها على “إنستغرام” قائلة: “الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لا اعتراض ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خير احتاج الدعاء احبتي في الله”.

وأضافت أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها سوف تبدأ جدول علاجها من مرض السرطان غدًا الأحد تحت إشراف الدكتور عادل العجمي المتخصص بأمراض السرطان.

وأوضحت أنها أرسلت رسالة صوتية إلى الشاعر عبدالرزاق الربيعي، قالت فيها إنها لا تستطيع الرد على الرسائل التي تأتي إليها عبر تطبيق المحادثات “واتس أب” لما تشعر به من تعب وإرهاق شديدين.

وتابعت أم عبد الله في رسالتها أنها ترجو من جميع أصدقائها الذين يرسلون رسائل للاطمئنان عليها تفهم وضعها الصحي، مضيفة: “لا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر”.