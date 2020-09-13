نشرت الفنانة الكويتية من أصل إيراني لجين مشعل، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تبكي وتهدد بعض الأشخاص الذين لم تفصح عن أسمائهم.

وقالت لجين مشعل وهي منهارة من البكاء، عبر “سناب شات”: “قولوا للكل على اللي صار ما راح أخليكم لو منو ما كان لو أكبر راس.. تفهمون ولا لا ما راح أخليكم.. انتون تدركون شو صاير أمس وقابلوا.. راح ادمركم.. فجرتم صح.. بصير خير”.

وقد أثار الفيديو تساؤلات متابعيها عن السبب الذي أدى بها للوصول إلى هذه الحالة، حيث اعتقد البعض أنها تتعرض للتهديد؛ وهو ما جعلها تفقد أعصابها، وطالب آخرون من متابعيها الدعاء لها لكي تعبر المحنة التي تمر بها.