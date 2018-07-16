فنانة لبنانية تطالب هيفاء وهبي بتعويض مادي.. وتقول: ليست مطربة ولا أشاهد أعمالها

أثارت الفنانة اللبنانية رولا سعد ضجة كبيرة بعد رفضها إطلاق صفة مطربة على مواطنتها هيفاء وهبي، مشددة على أنها فنانة فقط، وتمنت لها التوفيق في عملها.



وأشارت خلال استضافتها في برنامج “واحد من الناس” الذي يعرض على قناة “الحياة” إلى أنها “أقامت على وهبي دعويين قضائيتين وكسبتهما”، موضحة أن “الأولى خاصة بحقوق الملكية لأغنيتها “إيه دا” التي قامت بغنائها دون إذنها، والثانية أثبت القضاء عدم وقوفها وراء تسريب فيلم إباحي لهيفاء، كما اتهمتها بتشويه صورتها.

وأضافت سعد أنه “يجب على هيفاء وهبي أن تدفع لها تعويضاً مادياً طبقًا للمبلغ الذي سيحدده القاضي بعد تشهيرها بها، واتهامها لها بتسريب فيلم إباحي يخصها، وهو ما لم يحدث أبدًا”، لافتة إلى أنها “لا تشاهد مسلسلات هيفاء لأنه ليس لديها وقت، ودائما ما تكون مشغولة بتصوير أعمال فنية”.