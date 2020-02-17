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فنانة لبنانية تكشف عن اعتزالها الفن لخدمة الرب

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نشرت الفنانة اللبنانية ” باسمة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوم أمس الأحد منشورا أعلنت من خلاله اعتزالها الفن بشكل نهائي .

وأرجعت السبب في ذلك إلى رغبتها في تكريس حياتها لخدمة الرب .

فكتبت قائلة : ” أنا أعلن اعتزالي الفن أحبائي لأخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين .. شكرا ربي يسوع لأنك أعلنت لي مشيئتك ” .

يذكر أن باسمة من النجمات اللواتي حققن نجاحا واسعا في أواخر التسعينات ولاقت انتشارا في العالم العربي من خلال أغاني متنوعة منها : دوبني دوب و عيني يامو و شو ع بالي وحلم الطيور وغيرها .. وغابت عن الساحة الفنية لفترة بسبب الإنجاب ورعايتها لأسرتها .

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