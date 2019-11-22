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فنانة لبنانية تمارس الرياضة وهي تحمل ابنها.. شاهدوا كيف تفعل ذلك!

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ritahayek

ريتا حايك

نشرت الفنانة اللبنانية ريتا حايك، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو ظهرت فيه أثناء وجودها في النادي الرياضي برفقة طفلها.

ولفتت الأنظار بالطريقة التي اعتمدتها لممارسة التمارين حيث قامت بحمل الطفل على كتفيها والقيام بخطوات لشد الفخذين والأرداف جيئة وذهاباً.

وحقق الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بطرافة الفنانة وعفويتها وبقدرتها على استعادة رشاقتها بعد الحمل والولادة.

وتعليقاً على المقطع المصور كتبت حايك متوجهة إلى طفلها: “سأحملك كل أيام حياتك”. ويشار إلى أنها أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت عل الحساب نفسه صورة لها برفقة زوجها وابنهما وعلقت: “لهذا السبب أعيش”.

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