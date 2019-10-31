فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها: ما بدنا ولا حزب بالسلطة بقا

أحدثت الفنانة اللبنانية ندى بو فرحات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها أظهرت من خلاله تفاعلها الشديد مع الأحداث التي يشهدها لبنان مؤخراً.

وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على فقرة حوارية عرضت على شاشة قناة “الجديد”. وأعربت عن تعاطفها مع مطالب المتظاهرين قبل أن تنهار بالبكاء وتشير إلى أن الأوضاع في بلدها صعبة جداً.

وعبرت عن رفضها مغادرته أو هجرة ابنها مشددة على المطالب ومعلنة أنها ليست حلماً بل أمراً قابلاً للتحقيق.

وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 278 ألف مشاهدة.

ويذكر أن بو فرحات شاركت في المسيرات الشعبية الاحتجاجية التي يشهدها لبنان مؤخراً وشوهدت وهي تسير في منطقة وسط البلد في العاصمة اللبنانية حاملة مكبر صوت ومرددة بعض الشعارات المطلبية.