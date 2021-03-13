نشرت الفنانة ” سهى قيقانو ” منشورا لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت من خلاله إحدى زميلاتها في الوسط الفني اللبناني دون ذكر إسمها واصفة إياها ب ” بقرة الدراما اللبنانية ” .

فكتبت في منشورها : ” صرلنا زمان ما سألنا عن بقرة الدراما اللبنانية أم 14 آذار المنقرض ؟ .. بعدا عم تدك بالقصبة وتركب طرابيش .. اتساءل شو عاملي بمصرياتا بالبنوك ؟ ” .

وتابعت سهى قيقانو : ” طعمرك شو أم أم 44 الرب يمهل ولا يهمل نورية وستظلين اندبورية عم اتخايلك كيف عم تدكي بالفرشة لي عم تنامي عليا تستاهلي يا عصابة ” .