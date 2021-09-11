هي الفنانة الأردنية ​”هدى حمدان” التى احتفلت في الساعات القليلة الماضية،​ بزفاف ابنتها بالتبنّي، من خلال مشاركة جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه خلال زيارتها منزل الزوجية الخاص بالأخيرة.

وقالت هدي حمدان تعليقاً على المقطع المصوّر الذي رصد أيضاً لقطات من حفل الزفاف: “أعرفكم على ميسّر، أعظم إنجازاتي بالحياة، طفلة يتيمة التقيت فيها من (٦) سنين وكان عمرها (١١) سنة، حبيتها وأخذت عهد على نفسي بأني أكفلها وأهتم فيها لغاية ما تكبر”.

وتابعت هدى حمدان:” وكبرت بنتي وصارت عروس وتزوجت، فرحت فيها كتير وشكرت ربـــي انه قدّرني ووصلتها لبر الأمان مع ابن حلال يحبّها ويحميها ويصونها… ومبارح رحت باركتلها في بيتها وحملها مع عيلتها الجديدة”.

وأردفت “هدى حمدان” قائلةً عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستجرام“: “شعور عظيم يتفوق على أي شعور آخر بالدنيا، الله ما عطاني اولاد لهلأ بس عطاني ميسّر، بحبك ماما ربي يحميكِ ويسعدك يا حتة من قلبي”.

حمدان احتفلت بحفل زفاف ابنتها بالتبني ونشرت لها صور من الحفل وفي مراحل مختلفة من حياتها حتى دخولها بيتها الزوجي، ويبدو من الصورة أن ابنتها “محجبة”، وتفاعل مع هذا عدد كبير من متابعيها.

من هي هدى حمدان ؟

هدى حمدان هي​ إعلامية وممثلة أردنية، بداياتها كمذيعة كانت مع التلفزيون الأردني، من خلال برنامج “الهوا هوايا” كما قدّمت حمدان العديد من البرامج، أهمها “لينك” و”الأسرة العصرية” و”الصيف والناس”، وإستطاعت حمدان أيضاً أن تصبح من أبرز نجمات الدراما التلفزيونية بالخليج​، من خلال مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات.

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