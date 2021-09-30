تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مع جدتها، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي علـى موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 4 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

أنها الفنانة “ريم البارودي” التى ظهرت خلال الصورة وهي ممسكة بمشروب ميـاه غازيـة، ورغم أن صورتها في الطفولة بعيدة إلى حدٍ كبير عن ملامحها الحالية، ولكــن ريم البارودي لفتت الانتباه أنها مازالت تتمسك بعادة شرب المياه الغازية، وعلقت على الصورة قائلة: “وانا صغيره بس المهم بقي اني لحد دلوتي مش قادره ابطل اشرب بيبسي”.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية الشابة ” ريم البارودي ”

و«ريم البارودي» هي ممثلة مصرية بزغ نجمها من خلال اشتراكها في عدد كبير من الأعمال الفنّية، واستطاعت في وقت قصير إثبات وجودها على الساحة الفنّية. ولكن دائمًا ما يرتبط اسمها بالعديد من المشاكل والانتقادات حيث يعتبرها البعض «ممثلة إغراء»، كــما أثارت عدد من المشاكل مع الفنانة أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب ومؤخرًا الإعلامية ريهام سعيد، كما انها نشرت سابقًا صورتها مرتدية بها بلوزة مرسوما عليها «مايوه بيكيني».

يُشار إلي أن الفنانة ريم البارودي تربطها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة “شمس البارودي“، حيث أن الأخيرة تعتبر بمثابة عمة لـ ريم، وهذا ما أكدته الاخيرة في أكثر من حوار تليفزيوني سابق لها، حيث كشفت صلة القرابة التي تجمعها بـ”شمس”، وقالت هي ابنة عم أبيها، وهذا ما يربطها بصلة قرابة أيضا مع الفنانة غادة عادل التي تعتبر إبنة شقيقة شمس البارودي.”.

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هذا ووجهت علياء بسيوني، زوجة المطرب المصري أحمد سعد رسالة غير مباشرة للفنانة ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب طليقتى زوجها.

حيث قالت خلال ظهورها في “برنامج 90 دقيقة” على قناة المحور: “أحمد لو كان وحش كان هيبقى له رد فعل في المشاكل اللي حصلت، يعني مش معقول دايما المشاكـل تكون من طرف واحد، الطرف بتاع أحمد عمره ما كان بيرد، وطول ما المشاكل بتيجي من طرف واحد، يبقى أكيد في جانب في القصة مش موجود، لو كان وحش كان طلع دافع عن نفسه”.

ورد أحمد سعد عليها، وقال: “في الفترة الأخيرة علشان أقدر أتقدم بحياتي مبقتش أشوف مشاكل في حد تاني، أنا بشوف المشاكــل اللي فيا أنا بس .. لكن مشاكل الآخرين وعيوبهم بتاعتهم هما، أنا بقول دلوقتي أنا كنت السبب في كل مشاكلي، علشان أقدر أرتقي بنفسي، وأقدر أفهم إيه المشكلة وأحلها”.

وأضاف: “إنما هفضل عايش بمظلومية وعايش إن الناس ظلمتني، وعايش أتفرج على مشاكل الناس، وأشوف علموا إيه وحش معايا علشان أوصل لكده، عمري ما هتقدم، هتبقى شماعة”.

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