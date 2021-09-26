تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا، صور نادرة لـ عائلة الفنان عادل إمام، وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

وظهرت نهلة رأفت، زوجة عصام إمام، في الصور بعد فترة طويلة من ابتعادها عن عالم الفن، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية سواء التلفزيونية أو المسرحية.

يذكر أن نهلة رأفت ظهرت في الصور، وملامحها لم تتغير كثيرًا منذ أن كانت شابة، وتعد الصور المتداولة ظهورا نادرا لها منذ اعتزالها الفن قبل أكثر من 20 عامًا.

ـ ومن أهم الاعمال التي شاركت فيها نهلة رأفت: “شىء من الحنان” و”سر الأرض” و”وجو للحب” و”قلب الأسد” و”ناس ولاد ناس” و”حكاية الغريب” و”بين ثلاثة” و”صباح الخير يا جاري” و”شقة الأستاذ عليوة” و”الحب في عصر الجفاف”.

ونهلة رأفت هي فنانة مصرية معتزلة قدمت عدد من مسرحيات ومسلسلات التلفزيون وأفلام في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام.

وكان احدث ظهور لـ نهلة رأفت مع زوجها المنتج “عصام إمام” أثناء حضورهما أولى عروض مسرحية “شمسية وأربع كراسي” التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي في الساحل الشمالي.

يذكر ان عصام امام ونهلة رأفت لديهما ابنتين هما نور وفرح امام وقد لمع اسم الاولى مؤخرا بعد ظهورها في عدد من المقابلات الاعلامية حيث تحدثت على علاقتها بعمها الزعيم عادل امام بالاضافة الى دخولها عالم تصميم الازياء.