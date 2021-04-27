أثارت الفنانة ” سماح أنور ” حالة من الجدل مؤخرا بسبب تصريحاتها حول الحجاب وسبب عدم ارتدائها له والتي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج لحظات جريئة المذاع على قناة القاهرة والناس .

فقالت سماح أنور حول سبب عدم ارتدائها للحجاب : ” ربنا خلق لي شعر أغطيه ليه ” .. مشيرة إلى أن من قام بتفسير آيات القرآن الكريم التي تدل على فرضية الحجاب هم أشخاص مثلها وهي قامت بتفسيرها بطريقة أخرى .

وعلقت على ذلك قائلة : ” الائمة أجمعوا أنا بتكلم على ربنا القرآن قال إيه .. مين اللي فسر ده بني آدمين يعني طب ما أنا كمان بني آدم وفسرته بطريقة تانية إن ربنا خلقلي شعر هل شعري هو المشكلة ولا عورتي ” .

وتابعت سماح أنور : ” أنا بني آدم عادي لو حطيت حاجة على دماغي بتخنق .. ومليش علاقة بفرض ولا مش فرض لإن أنا مش متخصصة في الدين .. أنا بني آدم هتولد لوحدي وهموت لوحدي وهتحاسب لوحدي زيي زي كل خلق ربنا ” .

وأضافت : ” أنا مبحبش اللي يخوفني من ربنا ربنا يتحب بس لكن ميتخافش منه اللي يخوفني من ربنا ده هو اللي مبيعرفش ربنا مش أنا ” .