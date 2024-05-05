فاجأت الفنانة المصرية صفاء مغربي، المقيمة في كندا، بالكشف عن تهديها هي وأسرتها، من قبل أحد الأشخاص الذي أكدت أنها ستعلن تفاصيل خطرة الساعات المقبلة.

منشور صفاء مغربي عبر فيسبوك

وقالت “صفاء”، في منشور مطول عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنها ستكشف عن أدله بالصور، خوفًا من قتلها هي وأولادها وزوجها يوسف، الذي أعلنت مرضه بسرطان الرئة.

وأشارت الفنانة المصرية المقيمة في كندا، إلى أن هناك تخطيطًا من بعض الأشخاص، لقتلها هي وأولادها بالإضافة إلى إشعال النيران في منزلها المقيمة فيه بكندا.

وأوضحت، أن هناك بعض الأشخاص، يحاولون استغلالها لأغراض غير شرعية، ومخالفه للقانون، يقومون بتهديدها لرفضها تنفيذ طلبتهم.

من هي صفاء مغربي؟

صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج ٢٨ يونيه ١٩٨٧ ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين، ولديها طفلان يوسف وعلي

تخرجت صفاء مغربي من كلية السياحة والفنادق، وعملت كممثلة في الدراما التليفزيونية المصرية، من أعمالها: (الدالي، متخافوش، ميراث الريح).

يذكر أن بعض الصحف والمواقع نقلت خبر وفاة الفنانة صفاء مغربي نقلًا عن مسؤولها الإعلامي، ونفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، قبل أن يتهمها عدد من الفنانين بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »