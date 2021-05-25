أعلنت الفنانة ” نانسي صلاح ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة شقيقتها الكبرى بعد يومين من وفاة والدتها .

فكتبت نانسي صلاح في منشورها : ” البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ .. انتقلت إلى رحمة الله أختى الكبيرة وأمى التانية ميرفت عبد الفتاح .. العزاء والدفنة بإذن الله فى المقابر مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعه 11.51 ” .

وتابعت : ” اللهم اجرنا فى مصيبتنا .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته امين يارب العالمين .. قلبى واجعنى يارب .. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة ” .

وأضافت عبر خاصية الاستوري معربة عن حزنها على فقدان والدتها وشقيقتها قائلة : ” اللهم لا اعتراض الإتنين بينهم يومين أمهاتي اللي ولدتني واللى ربتني .. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها ” .

ونشر الحساب الرسمي ل ” عرب وود ” على إنستجرام مجموعة من الصور من جنازة شقيقة نانسي صلاح التي أقيمت منذ ساعات وظهرت فيها الفنانة الشابة في حالة حزن وتأثر شديد .

يذكر أن نانسي صلاح كانت قد أعلنت عن وفاة والدتها يوم الأحد الماضي عبر حسابها على موقع فيس بوك وقالت : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماما في ذمة الله .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين .. لا إله إلا الله ” .