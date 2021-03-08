عبّرت المغنية المصرية ​دينا المصري​ عن استيائها وغضبها من الوسط الفني والتنازلات المطلوبة منها مقابل تقديمها أعمالاً غنائية.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، قالت فيه: “يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه”.

وتابعت “أنا مقولتش إني مش بقوم من على السجادة، أنا بسهر وليا صحابي أولاد أكتر من البنات، بلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، شغل في الشارع واشتغلت، دراسة ودرست، في الأوبرا واشتغلت، عملت كل حاجة تأهل الفنان للنجاح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، أوصل باحترامي وكياني وبصوتي ومش لازم أعمل حاجة غلط”.

واضافت: “هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج، أحسن لي إني أقعد بكرامتي، لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، أنا تعبت ومش عارفة أعمل ايه”.​

تفاعل المشاهدون بشكل واسع مع تصريحات الفنانة المصرية وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها غير معروفة وكلامها مضخم، وهناك من تعاطف معها، معربين عن انزعاجهم للحالة التي تمر بها الشابة والوضع الفني الصعب.