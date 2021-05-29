كشفت الفنانة ” سلمى أبو ضيف ” عن معاناتها الصحية خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضها لحروق في جسدها إلى جانب قطع بالشفاه .

فكتبت سلمى أبو ضيف في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” في إسبوعين تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل وقبل شهر أجريت منظار القرحة ” .

وتابعت : ” ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسدا إذا حسد) .. الحمد لله الحمد لله ” .

كما نشرت أيضا صورة للشفاه السفلى لها والتي أصيبت بقطع بها وكتبت في منشور آخر : ” الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء ” .