كشفت الفنانة ” نهلة سلامة ” خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه المخرجة ” إيناس الدغيدي ” عن تفاصيل بحياتها الشخصية وعدد زيجاتها .

فأشارت نهلة سلامة إلى أنها تزوجت 4 مرات فقط من بينهم زيجة من شخص خارج الوسط الفني والتي استمرت لمدة 48 ساعة فقط ثم حدث الطلاق .

وأرجعت أسباب طلاقها وفشل هذه الزيحة إلى أن زوجها كان قد طالبها بالتوقف عن التمثيل وعدم الذهاب إلى المسرح وكانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية .

وعن زواجها من المخرج ” محمد خان ” قالت نهلة سلامة أنه لم يكن زواجا من أجل زيادة أعمالها الفنية ولكن لإنبهارها به وبفنه .. واستمر زواجهما حوالي 4 أشهر ليقرروا بعد ذلك الانفصال نتيجة المشاكل التي حدثت بينهما بسبب فرق السن الذى وصل إلى 25 عاما .

كما نفت الفنانة نهلة سلامة ما تردد سابقا عن زواجها من الفنان ” محمد فؤاد ” وزواجها بشخص يصغرها ب 8 سنوات .