حلت الفنانة ” نهى عابدين ” ضيفة في إحدى حلقات برنامج ” في البوكس ” عبر قناة ” gossips ” على موقع يوتيوب .

وخلال اللقاء كشفت نهى عابدين عن أسباب إعلانها إعتزال الفن والتمثيل في شهر مايو من العام الماضي عقب مشاركتها في مسلسلي ” ليالينا 80 ” و” 2 في الصندوق ” وابتعادها عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي .

فأشارت إلى أنها كانت قد أصيبت باكتئاب شديد ولم تكن متزنة عند اتخاذها لهذا القرار .. مضيفة : ” بعد كدة اشتغلت على نفسي ولجأت لدكتور نفسي ” .

وتابعت بأنه لم يكن هناك سبب محدد لإصابتها بالاكتئاب وأن الأمر كان عبارة عن تراكمات أدت إلى اتخاذها قرار الاعتزال والابتعاد عن العمل الفني .

يذكر أن الفنانة نهى عابدين كانت قد شاركت في مسلسلي ” نجيب زاهي زركش ” و ” خلي بالك من زيزي ” بالموسم الرمضاني الماضي .