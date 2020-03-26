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فنانة مصرية تناشد بمساعدتها بعد اصابتها بـ كورونا

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فنانة مصرية تناشد بمساعدتها بعد اصابتها بـ كورونا

فنانة مصرية تناشد بمساعدتها بعد اصابتها بـ كورونا

أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة البريطانية لندن.

وكتبت رولا عبر حسابها على تويتر قائلة :”مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة”.

وأضافت قائلة “للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص”.

كما نشرت رولا محمود تغريدات اخرى باللغة الانكليزية مطالبة مساعدتها وارشادها الى المستشفى التي تستطيع الذهاب اليها مؤكدة انها حالتها سيئة.

يذكر أن رولا محمود شاركت الفنان الراحل أحمد زكي فى فيلم “معالي الوزير” مع الفنان حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم “هي فوضى” مع منة شلبي وخالد صالح.

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