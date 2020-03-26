فنانة مصرية تناشد بمساعدتها بعد اصابتها بـ كورونا

أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة البريطانية لندن.

وكتبت رولا عبر حسابها على تويتر قائلة :”مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة”.

مساكم صحه وعافيه 🌼

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

وأضافت قائلة “للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص”.

كما نشرت رولا محمود تغريدات اخرى باللغة الانكليزية مطالبة مساعدتها وارشادها الى المستشفى التي تستطيع الذهاب اليها مؤكدة انها حالتها سيئة.

I’m not well at all.

The mild symptoms I had for the past week to 10 days are getting pretty worse, at the moment.

Does anybody know which hospital I should be visiting for the Corona Virus test?

I live in Oxfordshire.

I’m sorry for sharing such bad news 😕 — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

Does anybody know where can I get the #COVID19 test, within Oxfordshire?

My case is getting rapidly worse.

Please help ASAP. — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

يذكر أن رولا محمود شاركت الفنان الراحل أحمد زكي فى فيلم “معالي الوزير” مع الفنان حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم “هي فوضى” مع منة شلبي وخالد صالح.