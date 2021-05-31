كشفت الفنانة ” هاجر الشرنوبي ” عن تعرضها وعائلتها لحادث سير بسيارتها على الطريق الأوسطي ونجاتهم من الموت .

فنشرت هاجر الشرنوبي مجموعة من الصور عبر حسابها على فيس بوك لإطار سيارتها بعد تعرضه للتلف وهو ما كان سببا في الحادث .. وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله لسه عايشين .. الكوتش ضرب واحنا ماشيين بسرعة على الطريق الأوسطي ” .

وتابعت : ” وبما أن الطريق لسه جديد ولا نور ولا شبكة نكلم حد ولا أي حاجة قلنا خلاص كده هنفضل هنا بس الحمد لله ربنا وقفلنا حد محترم ساعدنا شكرا جدا وأسفة صورت رقم العربية ” .