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فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان : ” عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان “

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خرجت الفنانة المصرية ” رجاء حسين ” بتصريحات صحفية لها هاجمت فيها الفنان المصري ” محمد رمضان ” مستنكرة الألقاب التي يطلقها على نفسه مثل ” نمبر وان ” و ” الملك ” .

حيث قالت أن محمد رمضان يتمتع بموهبة فنية عالية ويؤدي أدوراه التمثيلية على قدر عال من الاحترافية .. ولكنها رفضت أن يطلق على نفسه لقب ” نمبر وان ” قائلة : ” عيب .. مينفعش تقول على نفسك إنت نمبر وان .. خلي الناس هي اللي تقول ده بشغلك ” .

كما أعربت رجاء حسين عن استيائها من إتجاه محمد رمضان إلى الغناء خلال الفترة الأخيرة .. وعلقت على ذلك فقالت : ” للأسف اتجه للغناء .. تقريبا بقى ده الموضة السائدة في العصر ده .. لكن في كل الأحوال هو حر ” .

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