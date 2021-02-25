نشرت الفنانة ” صفاء مغربي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشفت من خلالها عن مواجهتها لأزمة وتهديد بالترحيل من كندا حيث تقيم هناك منذ سنوات بعد هجرتها مع زوجها المخرج ” يوسف شرف الدين ” .

وأشارت إلى أن السبب من وراء تلك الأزمة هو شائعة أطلقت عليها منذ سنوات حول وفاتها .. واتهمتها السلطات الكندية بانتحال شخصية الممثلة صفاء مغربي ( هي نفسها ) .

فقالت صفاء مغربي في منشورها : ” أنا في مصيبة كبيرة ترحيل من كندا .. أنا صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج ٢٨ يونية ١٩٨٧ ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلان يوسف وعلي .. والترحيل ٧ مارس القادم بسبب إتهام إني منتحلة شخصية ممثلة إسمها صفاء مغربي اللي هي أنا ” .

وتابعت : ” وأرسلتلهم إثباتات من مصر ولكن اعتبروها أن زوجي كمخرج أعدها لي ولم يعترفوا بها أن صفاء مغربي ماتت بسبب (إشاعة الوفاة) وإن أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي إن هي وإن أنا دخلت على لإسمها ” .

وأضافت : ” مصدرهم صوري على جوجل يعني بميك أب ولما شافوني كنت لسه والدة قيصرية وبدون ميك أب وتعبانة وقالوا مش أنا كشكل ولا سن إن هنا أنا مواليد ١٩٨٧ وخبر كاتب ١٩٧٧ اعتمدوا على الأخبار وليس أنا ” .

واستكملت صفاء : “أنا اتدمرت نفسيا وبموت كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات ومنومات .. يعني في مصر تم طردي من مسرحية (باب الفتوح) بسبب إشاعة وفاة أنا اتظلمت فيها ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الإشاعة .. وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كنديين لبنانين وإبني يتربى مع إخواته وأهله وابتديت من الصفر ” .

واستطردت : ” اشتغلت في مطاعم ومكتب وحاليا في مصنع .. حصلت من كلية سانت كلير على الإنجليزية لدراسة صيدلة وبحضر مواد لها وكنت سعيدة بوجودي في كندا وفي النهاية أترحل ليه ؟ .. كل حاجة في حياتي اتظلم من أهلي وشغلي وكندا وكل حاجة ليه ، ليه العالم بيطلب مني أنهار وأموت حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحاميين دفعت آلاف الدولارات ” .

واختتمت صفاء مغربي منشورها قائلة : ” جالي نوبات رعب الفترة اللي فاتت ويوسف طلبلي الإسعاف بسبب الترحيل وعطوني منوم وجالي دكتور نفسي .. بقيت منهارة مش بقول غير إن أنا نفس الشخص أنا مأخذتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي .. حقيقي بموت ” .