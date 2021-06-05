حرصت الفنانة ” نورهان ” على توجيه الشكر والتقدير لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بعد تدخله لحل أزمتها التي أعلنت عنها خلال الساعات الماضية مع أحد المنتجين بسبب عدم الحصول على أجرها عن أحد الأعمال الفنية،رغم انتهائها من تصوير ٩٥٪ من مشاهدها وقيامه بتهديدها .

فكتبت نورهان في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” تم التواصل مع النقابة وتدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف زكي أخي وزوج أختي .. سامحني مغلباك معايا دايما بقلة حرصي في توقيع العقود وسذاجتي المعهودة ” .

وتابعت : ” مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق ولكني أعدك أنني أحاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني .. نقيبي وأفتخر .. الحمد لله شكرا لدعمكم جميعا ” .