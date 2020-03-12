فنانة مصرية شابة تتعرض لحادث سير خطير

نشرت الفنانة المصرية ” رنا سماحة ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورا لسيارتها كشفت من خلالها عن تعرضها لحادث سير خطير .

وأظهرت الصور التي تم التقاطها بعد الحادث تحطم الجزء الأمامي من السيارة .. وكتبت رنا سماحة في تعليقها عليها : ” الحمد لله رصيد الستر .. على طريق السويس عربيتي طارت دخلت جزيرة وخرجت ومعرفش إزاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة ” .

وتابعت مطمأنة متابعيها عليها قائلة : ” أنا بخير الحمدلله .. ربنا يعوض علينا ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور من خلال تعليقاتهم حيث حرصوا على الاطمئنان على رنا سماحة متمنيين لها الصحة والسلامة وطلب منها البعض عدم الحزن على سيارتها مؤكدين أن سلامتها وخروجها من الحادث سليمة هو الأهم .