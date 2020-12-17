نشرت الفنانة ” كارولين عزمي ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي أثارت حالة من الجدل بين المتابعين .

وذلك بسبب وجه الشبه الكبير الذي ظهر بهذه الصورة بينها وبين الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” من حيث طريقة التقاطها للصورة وتصفيفة شعرها وبعض ملامح وجهها .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين جاءت تعليقاتهم مشيرة إلى هذا الشبه بينهما والبعض منهم اعتقد في البداية أنها ياسمين صبري بذاتها .

ومن تلك التعليقات : ” قلبتي على ياسمين ” و ” افتكرتك ياسمين صبري ” و ” إنتي مالك قلبتي على ياسمين صبري ” .