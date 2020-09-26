فاجأت الفنانة المصرية الشابة مي فخري جمهورها ومتابعيها بإعلانها ارتدائها الحجاب واعتزالها الأضواء والشهرة بشكل مفاجىء.

فقد نشرت مي فخري صورة لها وهي ترتدي الحجاب، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة : “الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات”.

وتأتي هذه الخطوة بشكل رسمي، عقب ظهور الفنانة خلال الأشهر الماضية بعدة صور بغطاء الرأس مؤكدة إنها لم تأخذ خطوة الحجاب لكن تسعى لها.

ومي فخري ممثلة وعارضة الأزياء كان أول تجاربها في السينما فيلم “عمر وسلمى 3″، وبعدها شاركت فى العديد من الأعمال بالدراما والسينما منها “مسلسلات “من الجانى” و”نصيبى قسمتك” و”هبة رجل الغراب” و”بيت السلايف” و”حكايات بنات 3″ و”البيت الكبير” الجزء الأول والثانى وكذلك “أفراح ابليس” الجزء الثانى.