فجرت الفنانة الشابة ” برلنتي عامر ” مفاجأة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن زواجها من الفنان المصري ” سعد الصغير ” .

حيث نشرت برلنتي عامر عبر حسابها على موقع فيس بوك مقطع فيديو لسعد الصغير وهو يوجه لها رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلادها والذي أشار من خلاله إلى أنها تكون زوجته .

فقال : ” برلنتي .. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي .. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وانتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي .. إنتي وش السعد عليا إنتي كل الدنيا ليا .. حبيبتي أم أدهم ” .

https://www.facebook.com/Berlantyamer1/videos/474543836919861/?t=18

وأكدت برلنتي عامر في تعليقها على الفيديو على زواجهما كاشفة أنها تتعرض لهجوم من جانب زوجة سعد الصغير الأولى .

فكتبت : ” ربنا يخليك ليا يا جوزي .. على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني .. على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا .. حسبي الله ونعم الوكيل ” .

وفي تصريحات صحفية للفنانة الشابة أكدت من خلالها على أن زواجها من سعد الصغير صحيحا وعلى سنة الله ورسوله وجاء بعد فترة حب استمرت لمدة عامين نتج بعدها الزواج الذي تم في شهر فبراير الماضي .

وأضافت برلنتي : ” الجميع يعلم زواجي من سعد وهو إنسان طيب وأولادي من زوجي الأول يعشقونه لأنه بالفعل يتعامل معهم مثل الأب ويتواجد معي فى شقة الزوجية بمنطقة حدائق الأهرام ” .