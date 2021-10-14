كشفت الفنانة ” جميلة عوض ” في تصريحات صحفية لها عن تلقيها لعروض زواج كثيرة عبر تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد عرض فيلمها الأخير ” عروستي “.

فأشارت إلى ما تتضمنه بعض هذه العروض من جانب الأشخاص الذين يقدمونها لها فقالت : ” من يخبرني أنه لديه بيت بمواصفات خاصة وسيارة فارهة ذات مواصفات معينة وأموال كثيرة وعمل في بلد بالخارج ولن يعيقني عن العمل وأشياء مثل هذه العروض ” .

وأضافت جميلة عوض إلى أنها ترفض فكرة زواج الصالونات وأنها لن تتزوج بهذه الطريقة ولم توضع في هذا الموقف من قبل في حياتها الشخصية .

وعن مواصفات فتى أحلامها فأكدت على أنه يجب أن يكون رجلاً ويكون متميزاً في عمله ويمتاز بالطيبة والحنية في التعامل معها ويكون قوياً أيضا وبذلك تنطبق عليه مواصفات شريك الحياة ويستحق أن يكون زوجا .

وتابعت جميلة عوض في هذا السياق أيضا بأنها لن تسمح لنفسها بالجلوس مع شخص يطلب منها أن تترك العمل بالتمثيل .

يذكر أن فيلم عروستي من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين وزينب الغريب ومحمود البزاوي وأسماء جلال .. ومن تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير .. ويناقش موضوع الزواج التقليدي أو زواج الصالونات .

حيث تدور قصته حول شاب يدعى شريف الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد حاتم وفتاة تدعى دليلة تجسد شخصيتها الفنانة جميلة عوض .. ويطلب هذا الشاب الزواج من دليلة هو وأسرته بطريقة الصالونات ولا يتم الزواج بينهما بهذه الطريقة لتبدأ المغامرة ويدخلان في قصة جديدة معاً .