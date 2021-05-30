حل بعض نجوم مسلسل ” أحسن أب ” وهم الفنان ” علي ربيع ” والفنانة ” هاجر أحمد ” والفنان ” خالد عليش ” والمخرج ” معتز التوني ” ضيوفا مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس .

وخلال الحلقة كشفت هاجر أحمد عن مشاركتها منذ سنوات في مسابقة ” أجمل وجه في العالم ” وسبب خسارتها لهذا اللقب .

فأشارت هاجر أحمد إلى أن المسابقة تتضمن مسابقات بها ومن بينها ” مس بكيني ” .. حيث رفضت الفنانة المصرية ارتداء البكيني وهو ما أدى إلى إنخفاض درجاتها وأثر على مشوراها في المسابقة .

يذكر أن مسلسل أحسن أب تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني .. وشارك في بطولته : علي ربيع وهشام إسماعيل وهالة فاخر وسامي مغاوري وعماد رشاد وهاجر أحمد .

إلى جانب إيمان السيد ومحمد الصاوي وحسام داغر وأحمد الشامي ومراد مكرم ومحمد عبده وأحمد التهامي وأحمد بسيوني والطفل كريم حسين .