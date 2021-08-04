تستضيف الإعلامية ” منى الشاذلي ” في حلقة برنامجها ” معكم ” اليوم الأربعاء مؤسسي حملة ” احكم علىَّ ” .

وهي الحملة التى أطلقها مجموعة من الشباب الموهوبين فى مجالات مختلفة متعلقة بشكل أو بآخر بالفنون من أجل التوعية بالأمراض النفسية والعصبية ويشارك فيها عدد من الفنانين منهم : فرح الزاهد وملك زاهر وتيام مصطفى قمر .

وتظهر الفنانة ” فرح الزاهد ” خلال البرومو الدعائي للحلقة وهي تتحدث عن معاناتها من مرض OCD أو الوسواس القهري منذ فترة طويلة والذي يجعلها تقوم بأشياء غير طبيعية على حد قولها .

كما كتبت فرح الزاهد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام منشورا دعت من خلاله متابعيها لمشاهدة الحلقة وكشفت أيضا عن بعض التفاصيل المتعلقة بمرضها ورحلتها معه .

فقالت : ” غدا الساعة 9 مساء على cbc egypt مع معكم منى الشاذلي سأفتح قلبي وسأشارك معاناتي والأهم كيف عشت محاصرة في أفكاري المدمرة لسنوات وسنوات .. رحلتي مع اضطراب الوسواس القهري لم تكن سهلة ابدا كما يعتقد معظمكم فهي كابوس حقيقي أعيشه في حياتي اليومية، وهذا أقل ما يمكنني قوله ” .

وتابعت : ” رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية أو أي اضطراب نفسي وخاصة الوسواس القهري على اتخاذ خطوة إلى الأمام في محاولة ولو لمرة واحدة لوضع حد لمثل هذة الأفكار القاتلة والمعذبة ” .

وأضافت فرح : ” رسالتي تقول لأي شخص يعاني من الوسواس القهري أشعر بك وأنا أعلم أنه أمر مخيف ومن الصعب جدا التعامل مع مثل هذه الأفكار والأفعال غير المعقولة ولكنك تستحق أن تكون سعيد فأنت تستحق الحياة ” .

واستكملت : ” من فضلكم شاهدوا الحلقة دون أي نوع من التقليل من أي مرض عقلي أو أي إضطراب نفسي قد تواجهه أو ترى أي شخص يعاني منه دون أن يلاحظه أحد .. سأشاركم بأشياء لم أكن أعتقد أنني سأتمكن من التحدث عنها أمام أي شخص وقد فعلت ذلك أمام الملايين في أحد أكثر البرامج نجاحا في مصر من أجل نشر المزيد من الوعي حول هذا الاضطراب والتحدث عن حملة احكم علي ” .

واختتمت الفنانة فرح الزاهد منشورها قائلة : ” لا تستخف ابدا بأي إضطراب نفسي أو أي نوع من الأمراض العقلية .. وكن دائما لطيفا فأنت لا تعرف ما قد يواجهه هذا الشخص في الحياة الآن ” .