أجرت الفنانة المصرية الشابة ” للا فضة ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” بالورقة والقلم ” مساء يوم أمس السبت تحدثت من خلالها عن قصتها مع الشاب ” أحمد بسام زكي ” .

الذي أُثيرت قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة بقيامه بالتحرش واغتصاب أكثر من مائة فتاة وابتزازهن بعد ذلك .

فقالت للا فضة أن هذا الشاب تحدث معها مرتين من قبل محاولا أن يجذبها من خلال الحديث معها عن الموسيقى وهو المجال الذي تعمل به إلى جانب التمثيل مشيرة إلى أنها لم تتحدث معه فيما بعد .

وأشارت إلى إنها لو كانت استمرت بالكلام معه كانت ستقع ضحية من ضمن ضحاياه .

وحذرت الفتيات من الوقوع في فخ الجامعة المرموقة لأن انتماء الشاب لإحدى الجامعات الشهيرة في مصر لم يمنعه من التحرش بعدد كبير من الفتيات .. فقالت : ” انتماء الشاب لجامعة مرموقة لا يعني أنه بعيد عن الشبهات ” .

كما نشرت للا فضة منشورا لها من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام عن تلك القصة .

فكتبت قائلة : ” إنتوا مستوعبين اللي مكتوب .. الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة وإتنين .. انا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أو أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول ” .

وتابعت : ” مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب .. مش عايزة حد يقول حرام مستقبله .. كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر علشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير ” .

يذكر أن النيابة العامة قد أعلنت يوم أمس السبت عن إجراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه .

وتم تحرير محضرا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة وجار التحقيق معه .