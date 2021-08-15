كشفت الفنانة ” ألفت عمر ” عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

حيث حرصت ألفت عمر على طمأنة محبيها ومتابعيها على وضعها الصحي في الوقت الحالي فأشارت إلى أنها قد تحسنت بشكل كبير بعد حصولها على العلاج اللازم .

فكتبت في منشورها قائلة : ” احب اطمن كل الناس اللى بتسأل عليا .. أنا رجعت من الموت بعد ما اخدت أدوية كورونا خصوصا الكورتيزون ” .

وأضافت : ” ربنا كتبلى النجاة كان قبلها بإسبوع باخد أدوية عالية جدا فى التركيز كلها مضادات حيوية ومجبتش نتيجة لكن الكورتيزون ده سحر بجد ” .

وتابعت الفنانة ألفت عمر : ” الحمدلله أنا أحسن كتير من الأول عدت مرحلة الخطر إن شاء الله تكمل على خير .. شكرا جدا لدعواتكم الجميلة أكيد ربنا استجاب منكم ” .