خرجت الفنانة ” سماح أنور ” بتصريحات مثيرة للجدل حول الموت وعلاقتها وتفكيرها به خلال لقائها مع الإعلامي ” أحمد سالم ” في برنامجه لحظات جريئة المذاع على قناة القاهرة والناس .

حيث تحدثت سماح أنور عن أنها لا تخاف من الموت بل تتمناه طوال عمرها واصفة إياه بأنه ” حبيبها ” .. وأشارت إلى أنها ترغب في لقاء الله واكتشاف الحياة ما بعد الموت .

فقالت : ” الموت ده حبيبي أنا بخاف من الحياة .. طول عمري نفسي أموت لإني عارفة اللي هنا هموت بقى واعرف اللي جاي .. وإذا كان الناس لذيذة كده أومال اللي عملهم يبقى عامل إزاي فأنا عايزة أقعد مع ربنا مش عايزة أقعد مع اللي أنا عرفته ” .

وتابعت : ” زي ما تكون في فيلم وخلاص قرب يخلص فعايز تقوم بقى علشان تشوف هتروح فين تاني أنا في المرحلة دي .. بس أنا من صغري الحقيقة عندي دايما فضول للي جاي ما بعد حياتنا دي لإن أنا شايفانا مصعبينها أوي إحنا على بعض حاجة خنقة والوضع بعيد عن الكوكب ده أكيد هيبقى أفضل ” .