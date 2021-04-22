استضاف الإعلامي ” أحمد سالم ” الفنانة ” سماح أنور ” في برنامجه ” لحظات جريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

وكشفت سماح أنور خلال الحوار بأنها لم تندم عن رأيها وتصريحاتها التي كانت قد أدلت بها سابقا عن ثورة يناير 2011 ولكنها ندمت على أسلوبها في التعبير عن رأيها .

فقالت : ” ندمت على أسلوبي في التعبير عن رأيي لكن مندمتش ابدا عن رأيي نفسه لأن رأيي أثبت صحته في الآخر لإنه مش رأيي بردو دي حاجات أنا شفتها على الإنترنت من بدري .. راجل إسمه ديفيد أيك عامل حاجة إسمها Secret of the matrix شفناها أنا وإبني على اليوتيوب سنة 2004 2005 حاجة كده ” .

وتابعت : ” لقيناه بيقول تاريخ الثورات بتاعة الربيع العربي وإنها تونس وبعدين مصر حتى إبني في 2010 قالهم في المدرسة ده فيه ثورة هتحصل في مصر بالكتير على يناير الجاي لإن احنا قعدنا نحسبها ” .

وأضافت : ” ده راجل بيعمل محاضرات مهمة جدا محجوزة بالسنين لقدام في لندن علشان يقول للشعوب الإنجليز يعني شوفوا فلوس ضرايبكو بتروح فين والحكومات بتاعتكو بتعمل بيها إيه .. هو مش بيعمل ده لينا خالص ” .

وأشارت سماح أنور إلى أن رأيها عن ثورة يناير تسبب في عدم عرض أعمال فنية عليها وعلقت على ذلك قائلة : ” بدفع تمن تصريحاتي دي على كل العصور .. سماح عليها إكس ” .