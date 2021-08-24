أعلنت الفنانة ” إيمي سالم ” عن تقدمها بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية والسينمائية ضد المخرج ” محمد سامي ” على خلفية واقعة اعتدائه عليها في حفل زفاف الفنانة ” نيللي كريم ” .

حيث سبق وأن كشفت إيمي سالم عن تفاصيل هذه الواقعة في منشور لها والتي أشارت من خلاله إلى قيام محمد سامي بدفعها بشكل قوى وإهانتها بسيل من الألفاظ السيئة والسباب .. والتي أرجعت سبب قيامه بهذا التصرف تجاهها إلى انتقادها لمسلسله ” نسل الأغراب ” .

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” صورة من الشكوى الرسمية التي تقدمت بها إلى النقابة وجاء فيها : ” تحية طيبة وبعد .. حيث إنني عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية ومن حقي اللجوء إلى النقابة بالشكوى فيما يخص مجال عملي ” .

وتابعت : ” أود أن أرفع شكواي إلى مجلس النقابة الموقر فيما حدث ضدي من المخرج المشكو في حقه الأستاذ محمد سامي .. قد كنت كمنتمية للأسرة الفنية ومشاهدة بشكل عام فقد كتبت انتقادا فنيا بحتا على مواقع التواصل في أحد أعمال المخرج المشكو في حقه التي عرضت في رمضان الماضي ” .

وأضافت إيمي : ” ثم منذ إسبوع كان زواج إحدى الزميلات مناسبة لجمع لفيف ممن يعملون بالحقل الفني المصري ومن ثم تصادف وجودي مع المخرج المشكو في حقه ولما اقتربت منه ظننت أن الخلاف والرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون فقلت له: أسلم ولا مش عايز تسلم علي؟ ” .

واستكملت : ” فما وجدت منه إلا أن دفعني بشكل شديد وقوي دفعا سبب لي أذى جسدي ثم انهال علي بسيل من البذاءات والألفاظ السيئة والسباب الصريح لشخصي وأهلي ثم مضى غير عابئ وكأنه لا رقيب عليه ولا حسيب له .. لذا فإني أرفع شكواي بهذه الواقعة وأنتظر من مجلس النقابة الموقر اتخاذ اللازم من التحقيقات التي توضح بجلاء حقيقة ما حدث ضدي ” .

واختتمت الفنانة إيمي سالم قائلة : ” وإني على ثقة في نزاهة المجلس والسادة أعضاؤه في اتخاد كل ما يحفظ حقوق المنتمين والعاملين في الفن المصري عامة وأسرة التمثيل خاصة .. مع خالص شكري وتقديري خالص تحياتي .. مقدمته الفنانة إيمي سالم ” .