كشفت الفنانة المصرية ” أميرة فتحي ” في منشور لها عبر حابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضها للتحرش من قبل بعض السيدات والفتيات .

وذلك بعد نشرها لصورة خاصة بها من صالة الجيم برفقة صديقها والمدرب الخاص بها .

فكتبت أميرة فتحي قائلة : ” مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي .. أنا من أيام تقريبا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو المدرب اللي معايا في الجيم ” .

وتابعت : ” وكانت صورة عادية جدا وكان في جزء من جسمي بان من الـتي شيرت غصب عني حاجة مقصدهاش .. اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه ” .

وأضافت : ” وحد من أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن أدمن الجروب من الأصدقاء اللي عندي هنا .. يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب .. ودي وجهة نظري ” .