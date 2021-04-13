نشرت الفنانة ” حنان سليمان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” هنأت من خلاله متابعيها والجمهور بقدوم شهر رمضان الكريم .

فكتبت حنان سليمان في منوشرها : ” أيوة أنا المسيحية اللي مستنية رمضان بفارغ الصبر .. أيوة أنا المسيحية اللي مستنية الزينة بتاعة رمضان .. أيوة أنا المسيحية اللي مستنية الناس يتجمعوا علشان يفطروا .. أيوة أنا المسيحية اللي مستنية المسلسلات بتاعت رمضان ” .

وتابعت : ” أيوة أنا المسيحية اللي بيفضل ولادها يسألوها رمضان إمتى .. أيوة أنا المسيحية اللي شايفة إن مفيش حاجة إسمها مسيحي ومسلم غير كعبادة .. أيوة أنا المسيحية اللي بتعشق صحابها المسلمين ” .

وأضافت : ” أيوة أنا المسيحية اللي شايفة إن مفيش حاجة تنفع تفرق بيننا .. أيوة أنا المسيحية اللي ديني بيقول لي كده ﻷن الله محبة .. كل سنة واحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة ورمضان كريم علينا كلنا أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن واالبركة ” .

وأثار هذا المنشور الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول ديانة حنان سليمان الحقيقية بترد بعد ذلك في نهاية المنشور بأنها مسلمة الديانة ونشرها لذلك جاء بسبب إعجابها بما جاء فيه فقالت : ” أنا مسلمة بس حبيت البوست ” .