أعلنت الفنانة ” هبة عبد العزيز ” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن ولادته لطفلين توأم .

وتضمن المنشور صورا من منزل هبة عبد العزيز استعرضت خلالها زينة منزلها استعدادا لاستقبال طفليها .. بالإضافة إلى صورة لباب غرفتها بالمستشفى والتي كتب على بابها إسمي طفليها وهما : ” جبريل وسليمان ” .

وكتبت هبة في تعليقها قائلة : ” اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم .. اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب ” .