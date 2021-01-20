كشفت الفنانة ” زينب وهبي ” في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يحكى أن ” المذاع على قناة مصر الأولى تفاصيل ما تعرضت له خلال ولادتها لإبنها الثاني حيث توقف قلبها لفترة قصيرة وشعورها بصعود روحها من جسدها .

فقالت زينب وهبي إنه عند ولادتها كانت واعية إلى أن نزل الجنين كاملا وكانت ولادتها طبيعية جدا حتى شعرت ببعض الآلام وأخبرت مساعد الطبيب الذي أسرع بالذهاب إلى الطبيب المختص وفي تلك اللحظة شعرت بروحها في سقف غرفة العمليات .

وتابعت : ” شايفاهم وشوفت من فوق المساعد وهو بيجري وبيدخل الأوضة التانية وبيقوله الحقني يا دكتور شريف وحصل قطع صريح لعمري وشفت نفسي في صور من وأنا طفلة حتى عمري اللي كنت فيه كنت حاجة وعشرين وشوفت جوزي رحمة الله عليه بيخرج فوق سطح ومعاه الفنانة رغدة وشفت إبني البكري زي ما أكون دخلت البيت بس طايرة وقو قاعد في البيت بلبسه ” .

وأضافت زينب وهبي أنها شعرا بأنها تسير داخل أسطوانة طويلة وكبيرة دون أن تلمس قدمها الأرض أشبه بنفق مظلم وفى آخره ضوء قوى حيث وجدت والدتها الراحلة تستقبلها وتحتضنها .. وحاولت أن تصطحب والدتها لكى تدخل معها إلى المكان المضىء لكن والدتها دفعتها بقوة لتعود من حيث أتت .

واستكملت : ” لسه بزقها علشان أعدي راحت حضناني أوي وزقتني للرجوع وبقيت اتشقلب تاني ورجعت لورا على هبدة جامدة اعتقد إنهم كانوا بيعملولي صدمات الكهربا .. فتحت عنيا لقيت الدكتور موجود والاتنين ممرضات ودموع على عنيهم والدكتور قالي متتحركيش خالص حصلي تسمم حمل ” .

وأشارت إلى أنه بعد حوالي شهرين توفى الطفل وغيرت تلك التجربة الكثير من شخصيتها داخليا وأدركت أنه توجد حياة بعد الموت وجعلتها تكتسب معتقدات إيمانية جديدة وتصديق لقدرة الله .

يذكر أن الفنانة زينب وهبي اشتهرت بتجسيدها لشخصية ” حريصة ” في مسلسل يوميات ونيس و” الرفيقة الدادة أم عطيات ” فى فيلم ” السفارة فى العمارة ” .