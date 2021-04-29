كشفت الفنانة ” وفاء مكي ” في تصريحات لها لجريدة الوطن صباح اليوم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ 10 أيام وتدهور حالتها الصحية على الرغم من تلقيها العلاج .

ووجهت وفاء مكي نداء استغاثة إلى وزارة الصحة المصرية للتدخل ونقلها إلى أحد المستشفيات فقالت : ” الحقوني أنا بموت مش قادرة أخد نفسي ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى ” .

وتابعت : ” منذ 10 أيام بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا وهاتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البروتكول الخاص بالعلاج .. وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس ” .

وسرعان ما استجاب نقيب المهن التمثيلية في مصر إليها وتم نقل الفنانة وفاء مكي منذ قليل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة .