علقت الفنانة ” إيمان السيد ” على تجاهل دعوتها أو تكريمها في المهرجانات الفنية المختلفة خلال السنوات الماضية على الرغم من حب وتقدير الجمهور لها وهو الذي يغنيها عن ذلك .

وجاء ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كتبت فيه : ” أنا حقيقي يكفيني جدا رد الفعل اللي شوفته من الناس طوال رمضان الحمد لله ومش من مصر فقط بل من كل العالم العربي لدرجة إن في مقالات نقدية كنت بتكسف أشيرها عشان ممكن يكون فيها حاجة تجرح حد من زمايلي (من خارج العمل) ” .

وتابعت : ” وحاجات كتير غير المقالات برضوا كنت مش برضى احتراماً لمشاعر الزملا .. الحمد لله شوفت حب كبير جداً وتعليقات على جروبات مصرية وعربية قالت اللي جوايا من سنين فعرفت إن الحمد لله مش مضطرة أبرر وأحكي لأن الناس بتفهم جداً ” .

وأضافت : ” وبرضو طوال رمضان كنت فاتحة التعليقات لكل الناس اللي مشرفني بوجودهم عندي في قائمة الفولورز وعمري ماشوفت تعليق واحد ضايقني بل بالعكس الحمد لله .. هل بعد كرم ربنا دا كله ممكن يضايقني عدم التقدير سواء في الصناعة أو الجوايز أو دعوات المهرجانات أو حتى مجرد الترشيح في مهرجان الفضائيات ” .

يذكر أن الفنانة إيمان السيد كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل ” ونحب تاني ليه ” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وجسدت دور ” روعة ” وهي شخصية كانت تعمل كخادمة بمنزل .