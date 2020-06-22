نشرت الفنانة المصرية ” إنجي خطاب ” منشورا لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي كشفت من خلاله عن قرارها المفاجئ بإعتزال مهنة التمثيل بشكل نهائي .

فكتبت قائلة : ” بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنة التمثيل .. قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي مع إني ضاع عمري فيه ” .

وتابعت : ” سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الإخراج وكارنيه النقابة .. غير سنين إجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على هذا المنشور الذين طالب الكثير منهم بتراجع إنجي خطاب عن قرارها خاصة وإنها ممثلة موهوبة .

يذكر أن إنجي خطاب قد شاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية في أدوار ثانوية منها مسلسل ” وش تاني ” مع الفنان كريم عبد العزيز وآخرها كان مسلسل ” كلبش ” الجزء الثاني مع الفنان أمير كرارة .