نشرت الفنانة المصرية ” راندا حافظ ” مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله عن قرارها باعتزال الغناء بعد مرور 10 سنوات على إصدار أول أغانيها .

وتضمن مقطع الفيديو أغنية راندا حافظ ” جوايا كتير ” والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩ .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” الحمد لله بعد أكتر من ١٠ سنين على أغنيتي جوايا كتير اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي ” .

وتابعت : ” مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير في بلده في زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش .. اعتزال .. شكراً ” .

يذكر أن راديو ” مولا ” التركي الشهير كان قد قدم حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها جوايا كتير والنجاح الذي حققته الأغنية بصوتها في تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي .