أعلنت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” عن تراجعها عن قرار إعتزالها الفن الذي كانت قد صرحت به في شهر ديسمبر الماضي بسبب عدم قدرتها على مسايرة التغيرات الجديدة التي تحدث في الوسط الفني حولها .

وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت به من خلال مجموعة من الصور عن مشاركتها في بطولة مسرحية غنائية بعنوان ” سيد درويش ” .

وأشارت إلى أن عشقها للمسرح الغنائي وكذلك للفنان الراحل سيد درويش كانا السبب وراء تراجعها عن قرار الاعتزال .

فكتبت لقاء سويدان في تعليقها على الصور قائلة : ” عشقي المسرح الغنائي وخالد الذكر الفنان سيد درويش بإذن الله المسرحية الغنائية الاستعراضية سيد درويش قريبا بطولتي مع الفنان ميدو عادل ” .