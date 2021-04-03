كشفت المطربة ” مي فاروق ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تفكيرها في الاعتزال وترك الغناء معربة عن استيائها لما تراه في المجال من ” شللية ” على حد وصفها .

فكتبت مي فاروق في منشورها : ” أنا بحب الغناء أوي ويمكن كلكم عارفين من امتي بدأت ولو النهاردة واحد بس عارف مي فاروق فده بفضل ربنا ووقفة أهلي ورايا طول عمري .. لا ليا شلة ولا صاحبة ده ولا بتقرب من ده عشان حاجة كل محاولاتي كنت فيها أنا .. لا فلان سندني ولا علان كان له فضل عليا ” .

وتابعت قائلة : ” بس احب اقول لكم إني زهقت جدا والمجال ده محتاج شِلل وصحوبيات وأنا مش ف الحته دي ومبعرفش اتقرب من حد عشان مصلحة وطول منا كده مش هقدر اوصل للي أنا عايزاه .. ساعة الجد إنت اللي بتسعي وكمان بتحبط وأنا مفروض قوية ومش بستسلم ببساطة ” .

وأضافت مي : ” بس أنا قرفت وزهقت وقربت اكره الغناء نفسه اللي ربنا ميزني بيه وبفكر جديا أبعد عنه تماما لأني فعلا زهقت جدا وياريتني ما حبيت الغناء من صغري ولا كان ليا فيه اصلا ” .